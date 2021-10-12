Dolu yağışı 13 bin dönüm çeltik tarlasına zarar verdi

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, dolu yağışı sebebiyle zarar gören köylerde incelemelerden bulunarak, çiftçi ve muhtarlarla görüştü. Kaymakam Güngör, "İpsala genelinde toplamda yaklaşık olarak 13 bin dönüm çeltik arazisinde doludan kaynaklanan zarar ve yoğun ürün kaybı bulunduğu gözlemlenmiştir" dedi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmaları başladı. Dolu yağışıyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Güngör, "İlçemiz genelinde yaşanan şiddetli dolu yağışı, henüz çeltik hasadı tamamlanmamış olan köylerimizde yoğun ürün kayıplarına sebebiyet verdi. Gece boyunca birçok yerleşim yerinde yağan şiddetli yağmur bazı köylerde yerini doluya bıraktı. İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçe genelinde yapılan ön incelemelerimiz kapsamında ilk tespitlere göre yaklaşık olarak Sarıcaali köyünde 5 bin dönüm, Balabancık köyünde 3 bin 500 dönüm, Sultanköy'de 2 bin 500 dönüm, Paşaköy'de bin 500 dönüm ve ilçe merkezi Taştepe mevkiinde yaklaşık 500 dönüm alanda olmak üzere İpsala genelinde toplamda yaklaşık olarak 13 bin dönüm çeltik arazisinde doludan kaynaklanan zarar ve yoğun ürün kaybı bulunduğu gözlemlenmiştir" dedi.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILDI

Köy muhtarlıklarına, ilgili zarar ziyan tespitleri için gerekli evraklar gönderildiğini belirten Kaymakam Güngör, zarar beyan edilen tüm parseller için tam zarar tespitleri belirlenerek, bakanlığa iletileceğini ifade etti. Güngör, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Beyazıt, Tarsim Tekirdağ Bölge Müdürü Hamit Çönte, İl Tarım Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdür V. Metin Özkan, İl Tarım Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür V. Volkan Diriker, İlçe Tarım Müdürü Olcay Karbuz, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan ile birlikte doludan zarar gören köylerin tarım alanları yerinde tespit yaparak, çeltik üreticileriyle görüştüler.

(Mustafa Gülveren/İHA)