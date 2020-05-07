Haberler dolara kilitlendi! Doların son durumu nedir? Dolar neden yükselişe geçti? Doların yükseklişi ne kadar sürecek? Güncel dolar haberleri!
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Haberler dolara kilitlendi! Doların son durumu nedir? Dolar neden yükselişe geçti? Doların yükseklişi ne kadar sürecek? Güncel dolar haberleri!

Haberler dolara kilitlendi! Doların son durumu nedir? Dolar neden yükselişe geçti? Doların yükseklişi ne kadar sürecek? Güncel dolar haberleri!
07.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:29

Tüm dünyada corona sonrası döneme geçiş sinyalleri verilmesi ile birlikte dolarda hareketlilik başladı. Dünyada haberler dolara kilitlendi. Dolar neden yükseliyor? Dolar ne demek? Doların önemi nedir?

Dünyada ticarette en çok kullanılan ve geçerli para birimi olarak kabul edilen dolar son yıllarda ciddi bir yükseliş trendi göstermeye başlamıştı. Özellikle corona salgının başlamasına kadar olan süreçte hızla yükselen dolar, korona ile birlikte ticaret hacminin daralması ve iş yerlerinin durma noktasına gelmesiyle düşüşe geçmişti. Aynı zamanda Amerika'nın ciddi oranlarda corona salgını ve ölümleri ile çalkalanması yatırımcıların dolara güvenini kırmıştı. Fakat tüm dünyada corona hasta sayılarının azalmaya başlaması ve siyasi liderler tarafından normalleşme sinyalleri verilmesi doların yükselişini arttırdı. Dolar ile ilgili en güncel ve son haberleri detaylı bir şekilde sizler için kaleme aldık.

DOLARIN SON DURUMU NEDİR?

ABD ve Çin ticareti rekabeti, petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık ve en başta da koronavirüs salgını nedeniyle dolar ve altında çok ciddi hareketlenmeler söz konusudur. Dolar özellikle başta Türk Lirası olmak üzere birçok ülkenin temel para birimleri üzerinde rekor seviyeler ulaşmıştır. Borsalarda güncellenen son dolar haberi şu şekiledir:

Dolar, 7,24 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi rekorunu bir kez daha kırdı. Kur şu sıralar 7,23'ten işlem görmektedir. Aynı dakikalarda euro 7,82'den, sterlin ise 8,99'den alıcı bulan para birimleridir.

Haberler dolara kilitlendi! Doların son durumu nedir? Dolar neden yükselişe geçti? Doların yükseklişi ne kadar sürecek? Güncel dolar haberleri!
DOLAR İLE İLGİLİ EN GÜNCEL HABERLER

DOLAR KURU NEDEN YÜKSELİYOR?

Doların son zamanlarda durgunlaşmasının ve biraz da olsa düşmesinin en temel sebebi corona virüs salgının ciddi boyutlara ulaşmasıydı. Özellikle doların arkasında siyasi aktör olan Amerika Birleşik Devletleri'nin koronavirüsten ciddi oranlarda etkilenip kayıp vermesi doların ekonomik olarak zaafa uğramasına neden olmuştu. Fakat tüm dünyada corona salgının azalmaya başlaması ve normalleşme sinyallerinin verilmesi ile birlikte dolar üzerindeki durgunlukta ortadan kalktı. Ticaretin tekrardan canlanması, fabrikaların açılması nedeniyle dolar normalleşme sinyallerinden olumlu ölçüde etkilenerek yükselişe geçti.

DOLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Dolar tüm dünyada yaygın olarak kullanılan en büyük ve bilinen para birimidir. Özellikle dünya siyaseti ve ekonomisinde güçlü bir ülke olan Amerika'nın temel para birimi olması nedeniyle oldukça önemlidir. Küresel ticaretin en büyük parasal hacmi dolardır. Özellikle tüm dünya ülkeleri tarafından küresel ticarette kabul edilen ve kullanılan bir para birimi olması açısından dolar oldukça kıymetlidir. Tüm dünyada temel ticari para birimi olduğu için dolar ekonomi tüm dünya ekonomisini ve diğer temel para birimlerini etkilemektedir. Dünyada en yaygın kullanılan dolar Amerikan dolarıdır ve dünya ticaretinin en büyük kısmı dolar ile gerçekleştirilmektedir. Birçok yüksek fiyata sahip başta teknolojik ürünler dolar ile alınıp satılmaktadır.

Haberler dolara kilitlendi! Doların son durumu nedir? Dolar neden yükselişe geçti? Doların yükseklişi ne kadar sürecek? Güncel dolar haberleri!
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

DOLAR NE DEMEK?

Dolar, 100 sente denk gelen bir para birimidir. ABD, Kanada, Avustralya ile Güney Amerika, Pasifik, Karayipler, güneydoğu Asya ve Afrika'daki bazı ülkelerin resmi para birimi olarak kabul edilmektedir. Kelime, Felemenkçe veya Almancadan gelme bir sözcükt olarak kabul edilir. 18. yüzyılda ABD'nin resmî para birimi olmuştur. Dünyada en yaygın kullanılan dolar Amerikan dolarıdır ve dünya ticaretinin en büyük kısmı dolar ile gerçekleştirilmektedir. Birçok yüksek fiyata sahip başta teknolojik ürünler dolar ile alınıp satılmaktadır.

EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

Euro 7,8311'den, sterlin ise 8,9751'den alıcı buluyor.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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