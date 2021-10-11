Dolar rekor kırdı mı? Son dakika! Dolar 9 TL oldu mu? 2002 dolar kuru kaç TL? - Haberler
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Dolar rekor kırdı mı? Son dakika! Dolar 9 TL oldu mu? 2002 dolar kuru kaç TL?

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Dolar rekor kırdı mı? Son dakika! Dolar 9 TL oldu mu? 2002 dolar kuru kaç TL?

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik vatandaşların ilgi odağı olurken doların son durumu merak edildi. Peki dolar 9 tl oldu mu? Dolar kaç tl? Dolar en kadar oldu? Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı?

Dolar kur, son dönemde ekonomi gündeminin ana konularından biri haline geldi ve gündemini de korumaya devam ediyor. Gün içinde yaşanan kur hareketliliği sonrası dolar9 tl oldu mu ve dolar yükseldi mi gibi konular merak edildi. Dolar 9 tl oldu mu? Dolar rekor kırdı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Faiz kararı açıklanmasının ardından Dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar arttı mı? 19 Eylül Pazar 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 23 Eylül bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DOLAR REKOR KIRDI MI, 9 TL OLDU MU?

Güne 8,98 lira seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8,95 lira olan tarihi zirvesini aştı. Tüm zamanların rekorunu kırarak 9 lira seviyesini gören dolar şu dakikalarda 9.0058 seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR 2002 KURU NE KADAR?

2002 yılında ortalama dolar alış kuru, 1.348.218,00 TL olarak belirtiliyor.

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