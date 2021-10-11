Dolar rekor kırdı mı? Son dakika! Dolar 9 TL oldu mu? 2002 dolar kuru kaç TL?

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DOLAR REKOR KIRDI MI, 9 TL OLDU MU?

Güne 8,98 lira seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8,95 lira olan tarihi zirvesini aştı. Tüm zamanların rekorunu kırarak 9 lira seviyesini gören dolar şu dakikalarda 9.0058 seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR 2002 KURU NE KADAR?

2002 yılında ortalama dolar alış kuru, 1.348.218,00 TL olarak belirtiliyor.

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