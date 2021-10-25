Dolar rekor kırdı mı? 25 Ekim Son dakika! Dolar ne kadar oldu?

25 Ekim Son dakika! Dolar ne kadar oldu? Merkez Bankası atamaları sonrası Dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Dolar kur, son dönemde ekonomi gündeminin ana konularından biri haline geldi ve gündemini de korumaya devam ediyor. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 25 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirmesinin ardından 9,66 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolardan yeni bir rekor geldi. Yurtdışı piyasalarının açılmasıyla 9,74'ü gören dolar, kısa süre sonra 9,77 seviyesine yükseldi.

YÜZDE 24 DEĞER KAYBI

Böylece Türk Lirası bu yıl şimdiye dek, yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti.

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