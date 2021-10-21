Dolar rekor kırdı mı? 21 Ekim Son dakika! Dolar ne kadar oldu? Merkez Bankası atamaları sonrası dolar kaç TL?

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DOLAR REKOR KIRDI MI?

Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısının ve bir Para Politikaları Kurulu üyesinin görevden alınması sonrası dolar 9.40 üzerine yükseldi.

241 EKİM (Saat: 14:20) DOLAR EURO ALTIN KURU

Dolar: 9.41 TL

Euro: 10.98 TL

Altın (Gram): 531 TL

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