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Dolar rekor kırdı mı?

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Hafta başından beri yükseliş eğiliminde olan ve 9 lira seviyesini aşan dolar artışını sürdürüyor. Peki, dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç TL oldu?

Yeni haftayla birlikte yükselişini hızlandıran Dolar, 9 liranın üzerine çıktı. Hafta başından beri rekor üstüne rekor kıran kur, 9,06 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yeni gelişme ile dolar rekor kırdı mı, sorusu yanıtını buldu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kur saat 14.45 itibarıyla 9,06 ile rekor seviyeden işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda euro 10,48'den, sterlin ise 12,34'ten işlem görüyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Dolardaki yükselişe paralel olarak gram altın da yükselişini sürdürüyor. Altının gram fiyatı şu sıralar 516 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 847 liradan, cumhuriyet altını ise 3.448 liradan satılıyor.

Merkez Bankası'nın geçen ayki sürpriz faiz indirimiyle doların yükselişi hızlandı. Merkez Bankası 23 Eylül tarihinde 100 baz puan indirimle politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürmüştü. Bu sürpriz hamleyle dolarda hareketlilik başladı.

Dolar rekor kırdı mı?
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