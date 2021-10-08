Dolar 9 tl oldu mu? Dolar rekor kırdı mı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolar 9 tl oldu mu? Dolar rekor kırdı mı?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Dolar 9 tl oldu mu? Dolar rekor kırdı mı?

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik vatandaşların ilgi odağı olurken doların son durumu merak edildi. Peki dolar 9 tl oldu mu? Dolar kaç tl? Dolar en kadar oldu?

Dolar kur, son dönemde ekonomi gündeminin ana konularından biri haline geldi ve gündemini de korumaya devam ediyor. Gün içinde yaşanan kur hareketliliği sonrası dolar9 tl oldu mu ve dolar yükseldi mi gibi konular merak edildi. Dolar 9 tl oldu mu?

DOLAR 9 TL OLDU MU?

Güne 8,90 lira seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8,95 lira olan tarihi zirvesini aştı. Tüm zamanların rekorunu kırarak 8.97 lira seviyesini gören dolar şu dakikalarda 8,94 seviyesinde işlem görüyor.

GÜNCEL DOLAR KURU

• ALIŞ 8,8739

• SATIŞ 8,8918

• ÖNCEKİ KAPANIŞ 8,8785

• EN YÜKSEK8,9728

• EN DÜŞÜK8,8732

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gökhan Çıra Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dolar 9 tl oldu mu? Dolar rekor kırdı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:56:52. #1.12#