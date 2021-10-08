Dolar 9 tl oldu mu? Dolar rekor kırdı mı?

Dolar kur, son dönemde ekonomi gündeminin ana konularından biri haline geldi ve gündemini de korumaya devam ediyor. Gün içinde yaşanan kur hareketliliği sonrası dolar9 tl oldu mu ve dolar yükseldi mi gibi konular merak edildi. Dolar 9 tl oldu mu?

DOLAR 9 TL OLDU MU?

Güne 8,90 lira seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8,95 lira olan tarihi zirvesini aştı. Tüm zamanların rekorunu kırarak 8.97 lira seviyesini gören dolar şu dakikalarda 8,94 seviyesinde işlem görüyor.

GÜNCEL DOLAR KURU

• ALIŞ 8,8739

• SATIŞ 8,8918

• ÖNCEKİ KAPANIŞ 8,8785

• EN YÜKSEK8,9728

• EN DÜŞÜK8,8732

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