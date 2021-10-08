Dolar 10 TL olur mu? Dolar kaç TL, dolar ne kadar? Dolar yükselir mi? Dolar grafiği

Sosyal medyada Dolar'ın yükselme trendi göstermesi üzerine vatandaşlar Dolar 10 TL olur mu? Dolar kaç TL, Dolar ne kadar? Dolar yükselir mi? sorularına yanıt aradı. Peki, Dolar 10 TL olur mu? Dolar kaç TL, dolar ne kadar? Dolar yükselir mi? İşte detaylar...

DOLAR 10 TL OLUR MU?

1 doların saat 11.10'da 8,97 TL'ye yükselmesi üzerine "Dolar 10 TL olur mu" sorusu gündeme geldi.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ AÇIKLANACAK

Doların rekorunu tazelemesi, ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklanacağı gün gerçekleşti. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelişen piyasa para birimlerinin genelinde bir düşüş görülürken en fazla değer kaybeden para birimi, yüzde 1'den fazla düşüşle Türk lirası oldu.

DENGELER, BU VERİLERE GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

Fed'in varlık alımı azaltımı takvimi için odaklandığı verilerin başında istihdam geliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasının kayda değer bir gelişme göstermesiyle varlık alımı azaltımının bu yıl başlayabileceğine işaret etmişti. Varlık alımı azaltımının başlaması ve ABD'de faizlerin yükselmesi gelişen ülke para birimleri üzerinde baskının artmasına neden olabilir.

1 DOLAR KAÇ TL?

Güne 8,90 lira seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8,95 lira olan tarihi zirvesini aştı. Tüm zamanların rekorunu kırarak 8.97 lira seviyesini gören dolar şu dakikalarda 8,94 seviyesinde işlem görüyor.

1 Dolar : 8,9257 (Anlık 8 Ekim 2021 Cuma saat 13:51) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1 Dolar rekor fiyatı : 8,97 (8 Ekim 2021 Cuma gün içi)

8 EKİM CUMA 2021 1 DOLAR ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

1 Dolar alış fiyatı : 8,9121(8 Ekim Cuma saat 13:53) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

1 Dolar satış fiyatı : 8,9169 (8 Ekim Cuma saat 13:53)

Görsel: investing.com

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