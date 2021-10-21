Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 21 Ekim 2021 Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye'nin 21 Ekim'de yayınlanan 96. Bölümünde takım oyunu büyük çekişmeye sahne oldu. Şefler yarışmacılardan "Obruk Peynir" konsepti adı altında birçok bölge ve yöreye ait farklı mantı çeşitleri isterken, şeflerin yaptığı oylama sonrası takım oyununu ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar konu ile ilgili internette en çok "Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mantı oyununu hangi takım kazandı? Takım oyununu hangi takım kazandı? Masterhef dün akşam kim kazandı? Masterchef mantı oyununu kim kazandı? " soruların cevabını araştırdı. MasterChef Türkiye'nin 21 Ekim'de yayınlanan 96. Bölümündeki takım oyunu ve dokunulmazlığı kazanan takıma dair detaylar ve daha fazlası haberimizde. İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te Türkiye dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı henüz belli değil.

Detaylar haberimizde birazdan...

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