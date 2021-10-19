Dokuma Fabrikası'ndaki eski misafirhane nostaljik otele dönüştürülüyor - Haberler
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Dokuma Fabrikası'ndaki eski misafirhane nostaljik otele dönüştürülüyor

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Dokuma Fabrikası'ndaki eski misafirhane nostaljik otele dönüştürülüyor

Kepez Belediyesince, Dokuma Fabrikası Yerleşkesi'nde bulunan işçilerin konakladığı eski misafirhanenin nostaljik bir mimari tasarımla 1974 Oteli'ne dönüştürüleceği belirtildi.

Kepez Belediyesince, Dokuma Fabrikası Yerleşkesi'nde bulunan işçilerin konakladığı eski misafirhanenin nostaljik bir mimari tasarımla 1974 Oteli'ne dönüştürüleceği belirtildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamada, hukuki sorunların çözülmesinin ardından halkın kullanımına açılan Dokuma Fabrikası yerleşkesindeki binaların müze, kütüphane, sanat galerisi ve bilim merkezine dönüştürüldüğü hatırlatıldı.

"DokumaPark" ismiyle kent parkına dönüştürülen fabrika arazisinin şehir için akciğer işlevi görevi gördüğüne dikkati çekilen açıklamada, yerleşkedeki işçilerin konakladığı eski misafirhanenin de nostaljik bir mimari tasarımla 1974 Oteli'ne dönüştürüleceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, otelin koruma mantığı ile bir misafirhanenin yeniden işlevlendirilmesi ve hayata kazandırılmasından ibaret bir proje olduğunun altını çizdi.

Otelin Yeşilçam film sahnelerini hatırlatacak bir görünüme sahip olacağına dikkati çeken Tütüncü, nostaljiyi sevenler için alternatif bir konaklama merkezi olacağını vurguladı.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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