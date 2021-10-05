Doktoru bıçaklayan hasta, ağır cezada yargılanacak

ANKARA (DHA) - ANKARA Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor Ertan İskender'i (30) bıçaklayarak yaralayan hastası Bayram Nargüner hakkında, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 22 yıl hapis talebiyle hazırlanan iddianame Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Nargüner'in kendisini dövdükleri için doktoru bıçakladığı yönündeki ifadesinin kamera görüntüleriyle örtüşmediğine dikkat çekilerek, şüphelinin savunmasının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs'ta hastası Bayram Nargüner'in bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından ve sağ elinden yaralanan İskender ameliyat edilirken, Bayram Nargüner nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Nargüner hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından 22 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Ertan İskender'in avukatı Özge Kalyoncu Yılmaz, parmaklarından ve belinden ölüme sebebiyet verecek şekilde yaralanan doktorun ameliyat olduktan sonra uzun ve acılı fizik tedavi süreçleri geçirdiğini belirterek, "Ne fiziksel ne psikolojik olarak iyileşebilmiş değildir. Müvekkilime yapılan saldırı sadece yaralama amacı taşımamaktadır. Sanığın 'Beni dövdüler, ben de o yüzden bıçakla saldırdım' ifadesinin doğru olmadığı kamera kayıtlarıyla mevcuttur. Kalıcı hasar oluşup oluşmadığıyla ilgili kesin bir rapor henüz yok. Olay üzerinden en az 6 ay geçmesi gerekmekte. Müvekkilim ağır psikolojik rahatsızlıklarla da boğuşmakta ve bu durum olağan yaşamını etkilemektedir. Henüz müvekkilimin işine devam edip etmeyeceği de belli değildir. Kendisi yüksek sesle konuşulsa dahi kendini güvende hissetmemektedir. Ertan Bey'in hem kariyeri hem de özel yaşantısı bu olay nedeniyle tehlikeye girmiştir. Umuyoruz ki yargılama aşamasında sanığın tutukluluğu devam eder ve müvekkilim güvenliği açısından bir tedbir sağlanır" dedi.