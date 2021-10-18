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Doktor, hasta yakınlarının saldırısına uğradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Doktor, hasta yakınlarının saldırısına uğradı

Ordu'nun Ünye ilçesinde özel bir hastanede görevli doktor, iddiaya hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde özel bir hastanede görevli doktor, iddiaya hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Olay, ilçede bulunan özel bir hastanede gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, hasta yakını olan N.A ve N.C.A olan baba ile oğul ve acil serviste görevli doktor K.G. ile "Kendi hastalarıyla ilgilenmiyor" diyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul iddiaya göre görevli doktora yumruklarla saldırdı. Olayın büyümesiyle hastane güvenliği ve çevredekiler müdahale ederek tarafları ayırdı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri baba ve oğlu gözaltına alırken, şiddet gören doktor ise tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

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