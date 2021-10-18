Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor - Haberler
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Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla Giresun'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, zaman zaman şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Yağışın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri
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