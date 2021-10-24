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Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Doğu Karadeniz'de bu gece saatlerinde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerinde kar bekleniyor.

ARTVİN (AA) - Doğu Karadeniz'de bu gece saatlerinde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerinde kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de görülecek yağışlar, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Rize ve Artvin'in kuzeyinde görülecek yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri
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