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Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de bugün öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de bugün öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın öğlen saatlerinden başlamak üzere söz konusu bölgenin batısında, akşam saatlerinde de doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri
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