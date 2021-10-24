Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de bugün öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın öğlen saatlerinden başlamak üzere söz konusu bölgenin batısında, akşam saatlerinde de doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.