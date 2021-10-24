Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz'de bugün öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Doğu Karadeniz'de bugün öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın öğlen saatlerinden başlamak üzere söz konusu bölgenin batısında, akşam saatlerinde de doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri