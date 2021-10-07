Doğu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 1 dereceyle Erzurum'da ölçüldü

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceyle Erzurum'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır'da 8, Tunceli'de 6, Erzincan'da 4, Kars'ta 3, Ardahan'da 2, Ağrı'da sıfır, Erzurum'da sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 24, Erzincan'da 20, Ağrı'da 17, Iğdır'da 15, Erzurum'da 14, Kars ve Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.