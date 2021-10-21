Doğu'da 4 ilde gece sıcaklık sıfır derecenin altına düştü

ERZİNCAN (AA) - Kars, Ağrı, Erzurum ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 6, Ardahan'da 4, Erzurum'da 3 ve Ağrı'da 2 derece olarak ölçüldü.

Gece sıcaklık Tunceli'de 6, Iğdır'da 5 ve Erzincan'da 2 ise derece olarak kaydedildi.

Erzurum kent merkezi ile ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece etkili olan soğuk hava nedeniyle özellikle sabah saatlerinde araçların üzeri ve camları ile bitkiler kırağıyla kaplandı.

Meraların da kırağı yüzünden beyaza büründüğü Sarıkamış ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran çobanlardan Ahmet Boztoprak, havanın özellikle gece iyice soğumaya başladığı belirterek, "Sarıkamış'ta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü, her taraf kırağı olmuş. Bakalım şansımıza bugün ne olacak. Hayvanları otlatmakta zorlanıyoruz." dedi.

İlçede çayırlık alanlarda bazı tilkilerin yiyecek araması dikkati çekti.

Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek

Bölge genelinde bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 23, Erzincan'da 19, Iğdır'da 18, Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Kars'ta 13 ve Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.