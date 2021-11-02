Doğu Anadolu'daki 7 ilde sağanak bekleniyor

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak etkili olacak.v

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması tahmin edilen bölgede Erzurum, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 3, Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 6, Iğdır'da 7, Erzincan'da 8, Tunceli'de 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Erzincan ve Iğdır'da 18, Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Tunceli'de 14, Ardahan ve Kars'ta 13 derece olacağı öngörülüyor.

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