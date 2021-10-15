Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Erzurum'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede öğle saatlerine kadar Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ile Erzurum'un doğu kesimlerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar güney ve doğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Kars'ta 4, Ağrı'da 5, Erzurum'da 7, Tunceli'de 8, Iğdır'da 10, Erzincan'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli'de 28, Erzincan'da 26, Iğdır'da 23, Ağrı'da 22, Erzurum'da 21, Kars'ta 19, Ardahan'da 17 derece olacak.