Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Haberler
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Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Erzurum'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ERZURUM (AA) - Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Erzurum'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede öğle saatlerine kadar Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ile Erzurum'un doğu kesimlerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar güney ve doğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Kars'ta 4, Ağrı'da 5, Erzurum'da 7, Tunceli'de 8, Iğdır'da 10, Erzincan'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli'de 28, Erzincan'da 26, Iğdır'da 23, Ağrı'da 22, Erzurum'da 21, Kars'ta 19, Ardahan'da 17 derece olacak.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Haberler
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