Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 derece altında seyredecek - Haberler
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 derece altında seyredecek

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 derece altında seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 4 derece altında olacak.

TUNCELİ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 4 derece altında olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzincan ve Iğdır'da 2, Tunceli'de 6, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 5, Erzurum'da 2, Ağrı'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 24, Erzincan'da 20, Iğdır'da 19, Ağrı'da 18, Erzurum'da 16, Kars ve Ardahan'da 14 derece olması öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri
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