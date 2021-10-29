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Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars ile Ardahan'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise kar beklendiği bildirildi.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Erzincan, Kars ile Ardahan'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek.

Yağışların Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar, Iğdır ve Ağrı'da ise yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 8 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 5, Ağrı'da 0, Iğdır'da 1, Erzurum'da 3, Erzincan'da 7, Tunceli'de ise 8 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Iğdır'da 13, Kars ve Ardahan'da 9, Ağrı'da 8, Erzincan'da 7, Erzurum'da 6 derece olması bekleniyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. ???????

Kuvvetli yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri
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