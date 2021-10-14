Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 2, Erzurum ve Ağrı'da 5, Kars'ta 7, Tunceli'de 8, Erzincan'da 9, Iğdır'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli'de 27, Erzincan'da 24, Iğdır'da 23, Ağrı'da 21, Erzurum'da 20, Kars ve Ardahan'da 18 derece olacak.