Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Haberler
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Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ise yer yer parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da sıfır, Kars'ta 1, Ağrı'da 2, Erzurum'da 3, Iğdır ve Erzincan'da 6 ve Tunceli'de 7 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 29, Erzincan'da 26, Ağrı ve Iğdır'da 22, Erzurum'da 21, Ardahan'da 19 ve Kars'ta 18 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Haberler
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