Doğu Anadolu'da gelecek hafta soğuk ve yağışlı hava etkili olacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'da gelecek hafta soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da gelecek hafta soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 25 Ekim'den itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 25 Ekim'den itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren bölgede Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Bölgede hava sıcaklıklarının pazartesiden itibaren hafta ortasına kadar 4 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Pazartesi ve salı günü beklenen yağışların bölge genelinde karla karışık yağmur, kar ve yer yer de yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

 Hava sıcaklığı 10 derece düşecek

Hava sıcaklığı 10 derece düşecek

 Meteoroloji haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artacak sıcaklıklar pazar akşamından itibaren ciddi şekilde düşecek

Meteoroloji haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artacak sıcaklıklar pazar akşamından itibaren ciddi şekilde düşecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title