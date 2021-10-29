Doğu Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Haberler
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Doğu Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

AA / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in tebrikleri kabul etmesi Tören alanı Vali Sarıibrahim'in vatandaşların bayramını kutlaması İstiklal Marşı'nın okunması Şiir okunması ve halk oyunları gösterisi Geçiş törenin yapılması Tören geçidinin ardından katılımcıların dev Türk...

Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in tebrikleri kabul etmesi

Tören alanı

Vali Sarıibrahim'in vatandaşların bayramını kutlaması

İstiklal Marşı'nın okunması

Şiir okunması ve halk oyunları gösterisi

Geçiş törenin yapılması

Tören geçidinin ardından katılımcıların dev Türk bayrağı açıp yürümesi

Fidan dikilmesi

IĞDIR - Iğdır Valiliğinde düzenlenen kabul töreninde Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, tebrikleri kabul etti.

Doğu Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Doğu Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Doğu Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

AA / Bülent Mavzer - Son Dakika Haberleri
Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar
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