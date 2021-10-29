Doğu Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
AA / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel
Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in tebrikleri kabul etmesi Tören alanı Vali Sarıibrahim'in vatandaşların bayramını kutlaması İstiklal Marşı'nın okunması Şiir okunması ve halk oyunları gösterisi Geçiş törenin yapılması Tören geçidinin ardından katılımcıların dev Türk...
Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in tebrikleri kabul etmesi
Tören alanı
Vali Sarıibrahim'in vatandaşların bayramını kutlaması
İstiklal Marşı'nın okunması
Şiir okunması ve halk oyunları gösterisi
Geçiş törenin yapılması
Tören geçidinin ardından katılımcıların dev Türk bayrağı açıp yürümesi
Fidan dikilmesi
IĞDIR - Iğdır Valiliğinde düzenlenen kabul töreninde Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, tebrikleri kabul etti.