Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) Bilgisayar Alımı İhale İlanı - Haberler
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Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) Bilgisayar Alımı İhale İlanı

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Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) Bilgisayar Alımı İhale İlanı

T. C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından ihale ilan metninde belirtilen adetlerde Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayar alımı yapılacak olup, ihale ilan metni aşağıdaki linkte verilmiştir.

T. C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından ihale ilan metninde belirtilen adetlerde Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayar alımı yapılacak olup, ihale ilan metni aşağıdaki linkte verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. İhale İlan Metnini Görmek için TIKLAYINIZ

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Haber: Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) Bilgisayar Alımı İhale İlanı - Haberler
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