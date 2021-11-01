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Doğu Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel
Doğu Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz'de yarın görülecek gök gürültülü sağanağın Mersin ve Adana çevrelerinde "kuvvetli" ve yer yer "çok kuvvetli" olması bekleniyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'de yarın görülecek gök gürültülü sağanağın Mersin ve Adana çevrelerinde "kuvvetli" ve yer yer "çok kuvvetli" olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir ve Antalya çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın Mersin il geneli ile Adana'nın kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Merve Özlem Çakır - Son Dakika Haberleri
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