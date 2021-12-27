'Haberler doğru değil konuşacağız'

Geçtiğimiz gece Haldun Demirhisar ile görüntülenen Tilki'ye muhabirlerin "Haldun Bey ile bir ilişki yaşadığınız haberler i doğru mu?" sorusuna cevap veren Tilki "Yok, öyle bir şey yok. Zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız." diyerek şoförü eşliğinde asansöre bindi.

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