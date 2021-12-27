'Haberler doğru değil konuşacağız'
Şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gece bir AVM'nin otoparkında görüntülendi. Kendisini çekmek isteyen basın mensuplarına yakın arkadaşları ve özel şoförü engel olmaya çalıştı. İşte detaylar…
Geçtiğimiz gece Haldun Demirhisar ile görüntülenen Tilki'ye muhabirlerin "Haldun Bey ile bir ilişki yaşadığınız haberler i doğru mu?" sorusuna cevap veren Tilki "Yok, öyle bir şey yok. Zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız." diyerek şoförü eşliğinde asansöre bindi.
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