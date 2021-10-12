'Doğal aşı balık' - Haberler
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"Doğal aşı balık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri'de 30 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Boran, balığın da doğal bir aşı olduğunu söyleyerek, "Bağışıklık sistemini güçlendirecek yiyeceklerin başında balık geliyor" dedi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 30 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Boran, balığın da doğal bir aşı olduğunu söyleyerek, "Bağışıklık sistemini güçlendirecek yiyeceklerin başında balık geliyor" dedi.

1 Eylül itibari ile av yasağını kalkması ile birlikte balık satışlarında hızlılık yaşandı. Av yasağının kalması ile birlikte denizdeki bolluk balıkçıların yüzünü güldürürken, balıkların boyutunun olgunlaşmış olması da balık satışlarını olumlu yönde etkiledi. Sezon açılmasına 1 ay olduğunu ve sezona iyi başladıklarını söyleyen balıkçı Mehmet Boran, "Hamsi, istavrit kendisini baştan gösterdi. Her sene bu şekilde olmazdı. Son 5-6 yılın sonunda ilk defa sezon açılır açılmaz istavrit, palamut, çinekop, lüfer kendini gösterdi. Yani balıklar bu sene iyi diye tahmin ediyoruz. Yalnız bundan sonraki dönemde denizlerin patlaması yani denizle yağmur suyunun karışmasından sonraki dönemde yapılacak ava bağlı balıkların iyi olması. O dönemde balığın daha bol olacağını tahmin ediyoruz. Daha sonrada balıkların fiyatlarının oturacağını düşünüyoruz. Şu anda hamsi 20-25 TL civarında oynuyor. İstavritte 15-20 TL civarında bu bizim için olumlu bir gelişme ki geçen sene bilindiği üzere hamsi ve istavrit baya bir dar çıktı. Müşterilerimizde baya pahalı balık yeme durumunda kaldılar. Bu sene daha iyi olacağı gözüküyor. Müşterilerimiz sezon açılır açılmaz özellikle hamsi ve istavritte irilik bekliyor. Bunu beklememeleri lazım. Sebebi ise; yağmurun yağması ile birlikte bir hafta içerisinde bu balıklar irileşir. Yani yağış bekler. Nasıl ki bir sebze sulanmadan büyümüyor bu da aynı şekilde yağmur damlalarını alacak, yağmurdan minerallerini alacak, denizler tatlı suyunu içecek hamsi, istavrit ve palamut bu dönemden sonra büyümeye başlayacak" dedi.

Hamsinin çıkmasının balıkçılar açısından olumlu bir sonuç olduğunu ülkeye yağmurun geldiği sürece de balıkların boyunun büyüyeceğini söyleyen Mehmet Boran, "Ülkemizi yağışlar terk etmediği sürece balık gayet iyi olur ve ekonomiye de olumlu katkılarda bulunur. Hamsinin minimum boyu 10 santimetreyi geçmesi lazım. Müşterilerimize 10 numara bir hamsi geldi dediğimizde o hamsinin boyunun minimum 10 santimetre olması lazım. Şu anda yağışlar olmadığında dolayı hamsinin boyu bu büyüklüğün biraz daha altında. Ancak yağışlardan sonra bu boy 10 santimetreyi geçecektir, dilediğimiz seviyeye gelecektir. Tabi ki havaların soğuması ile birlikte de bu balıklar yağlanır ve daha güzel, lezzetli olur. Şu anda 25 TL'ye sattığımız hamsinin daha da fazla çıkmaya başladığı taktirde 10-15 TL seviyesine kadar inmesini bekliyoruz. Dünya olarak pandemiden dolayı zor bir süreç geçiriyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirecek yiyeceklerin başında da balık geliyor. Vatandaşlarımızın balığı çok fazla tüketmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Balık doğal bir aşı diyebiliriz"

Balığın da aşı gibi vücudun direncini güçlendirdiğini dile getiren Boran; "Aşı nasıl vücudun direncini sağlıyorsa balık da kesin olarak insanın vücudun direncini güçlendirir. Balıkta doğal bir antibiyotiktir. Balık doğal bir aşı diyebiliriz. Önceden vatandaşlara 'haftada en az 2 kez balık tüketin' diyorduk. Şimdi diyoruz ki 'haftada 5 kez balık tüketin'. Balığın fiyatına bakarak da karar vermeyin. Balığın en düşük fiyatlısı bile bütün yiyeceklerin üzerinde geliyor. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor, insana rahatlık veriyor. Mesela insan balığı yedikten sonra ona bir canlanma gelir. Balık sağlıktır. Allah'ın verdiği nimetler çoktur ama balık gibisi yoktur" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Doğal aşı balık

Doğal aşı balık

Doğal aşı balık

Doğal aşı balık

Doğal aşı balık

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