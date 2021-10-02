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Doğal alabalık av yasağı başladı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Doğal alabalık av yasağı başladı

Türkiye genelindeki iç sularda doğal alabalık avlanma yasağının başladığı bildirildi.

Türkiye genelindeki iç sularda doğal alabalık avlanma yasağının başladığı bildirildi.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, yaptığı yazılı açıklamada, akarsu, bazı göl ve göletlerde yaşayan doğal alabalığın üreme mevsiminde olduğunu aktardı.

Bu nedenle alabalığın neslinin korunması maksadıyla avının, 1 Ekim'den itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yurt genelindeki tüm bölgelerde yasaklandığını ifade eden Bal, yayımlanan tebliğ gereğince başlayan av yasağının doğal alabalığın tüm türlerini kapsadığını vurguladı.

Bal, "5 ay boyunca sürecek olan yasağa vatandaşlarımızın riayet edeceğine yürekten inanıyoruz. Yasağa uyulması alabalık neslinin korunması açısından da büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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