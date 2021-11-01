Doğadan kameralara yansıyan ilginç anlar…

DİYARBAKIR (Habermetre) - Şimdi de dünyamızı paylaştığımız hayvanlar aleminden bir haber var. Gümüşhane'de indiği sulama kanalında mahsur kalan bozayı kurtarılırken, Diyarbakır'da bulunan "altın çakal" tedavi altına alındı. Bingöl'de de foto kapanlar anbean yaban hayatındaki hareketliliği gözlemliyor.

Yavru ayı kurtarıldı

Yaban hayatı enteresan anlara sahne olmaya devam ediyor. İlk görüntüler Gümüşhane'den…

Torul ilçesine bağlı Harmancık köyündeki sulama kanalına inen bozayı, kanalın etrafındaki duvar dolayısıyla bulunduğu yerden çıkamadı.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar DKMP Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

Şube Müdürü İlbeyi Aydın'ın başkanlık yaptığı ekip, ağacı halat yardımıyla su kanalının içine doğru çekti. Bozayı, ağaca tırmanarak mahsur kaldığı yerden kurtuldu.

Altın çakal tedavi altında

Diyarbakır'da da evcilleştirilmek için yaşam alanından koparıldığı düşünülen altın çakal tedavi altına alındı.

DKMP ve Dicle Üniversitesi iş birliğiyle kurulan rehabilitasyon merkezinde tedavisi sürülen çakalın sağlık durumu iyi.

Çakal rehabilitasyon sürecinin ardından yaşam alanı doğaya geri dönecek.

Bingöl ormanlarında hareketli anlar

Son görüntüler ise Bingöl'den. İlde çeşitli bölgelere kurulan foto kapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Hayvanların yoğun olarak kullandığı güzergahlara yerleştirilen foto kapanlarla Ayı ailesi, kurt, dağ keçisi, domuz sürüsü ve tavşan görüntülendi.

Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere foto kapanlar yerleştiriyor. Gümüşhane Bingöl Diyarbakır fotokapan ayı çakal doğa koruma milli parklar

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