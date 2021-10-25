Doğa tutkunları Beyşehir'de buluştu

Doğa tutkunları, Beyşehir ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliklerine yoğun ilgi gösteriyor.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking Doğa Yürüyüşü Topluluğu tarafından her hafta Beyşehir'in farklı bir alanında gerçekleştirilen etkinliklere, ilçe dışından gelenlerin de aralarında olduğu çok sayıda doğasever katılıyor.

Topluluğun doğa yürüyüşü için son seçtiği adres İslibucak Yeşildağ Kocaosman Yaylası'nın 1400 rakıma sahip Damla Zirvesi oldu. Doğaseverler, doğa yürüyüşü yapmak için burada bir araya geldi.

Yürüyüşe katılan doğa tutkunları, doğanın sonbahar renklerine bürünen alanlarını yakından görmenin keyfini yaşadı, bol bol fotoğraf ve özçekim yaptı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, etkinliğe katılanlara teşekkür ederken, yürüyüşün 14 kilometrelik parkurda gerçekleştirildiğini söyledi.