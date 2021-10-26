'DOĞA MANZARALI' DAİRENİN GERÇEK YÜZÜ

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de bir emlakçı, 5 katlı binanın bodrumundaki, 1 odalı 12 metrekarelik daireyi, 'Doğa manzaralı' diyerek aylık 1200 liraya kiralıyor. Penceresi olmayan, güneş görmeyen harabe dairenin doğayla ilişkisi, holünden çıkan akasya ağacı ve duvarlardaki örümcek ağları.

İstanbul'da kiralık daire sayısı azalırken, dairelere istenen kira fiyatları artmaya devam ediyor. Bir emlakçının internette müşteri aradığı Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katındaki 12 metrekarelik bölüm için istenen kira bedeli tepkilere neden oldu. Oldukça harap ve örümceklerle dolu odanın yanında bulunan farklı bir odayla banyo ve tuvaleti ortak kullanılıyor. Mutfağı olmayan odanın ufak bir de penceresi bulunuyor. Sahibinin 1 odalı daire için istediği kira bedeli ise aylık bin 250 lira. Oda için ayrıca bin 250 lira depozito, bin 250 lira da emlakçı komisyonu isteniyor. Bu odayı kiralamak isteyenlerin ilk etapta 3 bin 750 lira ödemesi gerekiyor. Öte yandan, dairenin ortak kullanım alanından bir de Akasya ağacı geçiyor. İlanı internete yükleyen emlakçı Oytun Mertol, daireye ilginin olduğunu fakat çoğu kişinin de kendisine olumsuz mesajlar gönderdiğini söyledi.

"İNSANLARIN ALIM GÜCÜYLE KARŞILAŞTIRDIĞIMIZDA NE YAZIK Kİ BU TUTARLAR ÇOK YÜKSEK GELİYOR"

"AÇIKÇASI FİYATININ DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"3 YILDIR KAPALI KALDIĞI İÇİN DE ONLARCA ÖRÜMCEK ORAYI MESKEN EDİNMİŞ ŞU ANDA"

"KİMİ ZAMAN SÖVEN ARKADAŞLARIMIZ DA OLDU NE YAZIK Kİ"

Daireyi görmek isteyenden çok daire ile ilgili olumsuz görüş paylaşmak isteyenler olduğunu söyleyen Mertol, "Ben saygı çerçevesinde olduğu sürece tüm mesajlara cevap yazmaya çalıştım. Kimi zaman söven arkadaşlarımız da oldu ne yazık ki. Ama evi görmek isteyen de var. Bir kişi 'evin dekorasyonunu ben yaparım' dedi. Öyle bir teklif aldık. Mülk sahibi 2 ay kira almamayı kabul etti. Kendisi için yenileyecek, tasarım yapacak, bir de mutfak yapabileceğini söyledi. Anlaşma aşamasındayız, ilgi de var oraya" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri