Doğa Koruma ve Milli Parklar fotokapanından yaban hayatı
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel
Doğa Koruma ve Milli Parklar fotokapanından yaban hayatı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatından fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar fotokapanından yaban hayatı
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatından fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı. Birbirinden sevimli hayvanların yer aldığı görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatından fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı. Birbirinden sevimli hayvanların doğal yaşam alanlarındaki hallerinin yer aldığı görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.