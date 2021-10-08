Doğa koruma ve Milli Parklar, 570 avcıyı denetledi - Haberler
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Doğa koruma ve Milli Parklar, 570 avcıyı denetledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Doğa koruma ve Milli Parklar, 570 avcıyı denetledi

Doga Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü'nce avlak alanlarda yapılan denetimlerde 27 avcıya idari işlem yapılırken, 28 teyp ve 1 av tüfeğine el konuldu.

KIRKLARELİ (İHA) - Doga Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü'nce avlak alanlarda yapılan denetimlerde 27 avcıya idari işlem yapılırken, 28 teyp ve 1 av tüfeğine el konuldu.

Doğa koruma ve milli Parklar İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da eylül ayının son haftasında 570 avcıyı denetledi. Yapılan denetimlerde 27 avcıya idari işlem yapılırken, 28 teyp ve 1 av tüfeğine el konuldu. DKMP doğa Koruma ve Milli Parklar 1'ci Bölge Müdürlüğünce denetimlerin devam edeceği bildirildi. - EDİRNE

Doğa koruma ve Milli Parklar, 570 avcıyı denetledi

Doğa koruma ve Milli Parklar, 570 avcıyı denetledi

Doğa koruma ve Milli Parklar, 570 avcıyı denetledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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