"Doğa harikaları" TÜBİTAK ödülleri ile buluştu

15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nda iki üçüncülük ve bir teşvik ödülü alan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ödüllerini aldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nın kazananları ödülleri ile buluştu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, bölge sergilerine katılan 1.453 proje arasından finale kalan 204 proje arasında yerini aldı.

15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması finallerinde "Engelli Araçları için Solar Kablosuz Şarj İstasyonları" projesiyle TEKNOFEST 2021 birincisi olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsü öğrencisi Utku Berkay Tan TÜBİTAK 3'üncülük, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencileri Ada Uzun ve Kuzey Yağdır "Bı·tkı·sel Çözeltı· Kullanılan Buğday (Trı·tı·cum) Bı·tkı·sı·nı·n Kuraklık ı·le Mücadelesı·" projesi ile TÜBİTAK 3'üncülük ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kartal Kampüsü öğrencisi İrem Bilici de "COVID-19 Pandemı· Sürecı·nde Şı·falı Bitkileri Doğru Kullanımının Önemi" projesi ile teşvik ödülü aldı.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen ödül töreninde ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan alan öğrencilerin büyük mutluluk ve gurur yaşadığı belirtildi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, 18-20 Ekim'de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde projelerini sergileyerek teknoloji ilgililerine sunma imkanı buldu. Projelerin büyük ilgi gördüğü bildirildi.

Teknolojik tasarımdan yazılıma, kimyadan biyoloji alanına birçok alanda proje geliştiren öğrenciler ve danışman öğretmenler, bu başarıdan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Ödül alan projeler

"Engellı· Araçları ı·çı·n Solar Kablosuz Şarj İstasyonları" projesi, başta şarjlı tekerlekli sandalyeler olmak üzere bireysel taşıma araçlarının halka açık yerlere kurulan güneş enerjili kablosuz şarj istasyonları üzerinden akülerinin şarj edilebilmesini sağlamayı amaçlıyor.

"Bı·tkı·sel Çözeltı· Kullanılan Buğday (Trı·tı·cum) Bı·tkı·sı·nı·n Kuraklık ı·le Mücadelesı·" projesi, kurak tarım alanlarının üretime açılmasını, kuraklığa dayanıklı bitki özütlerinin kuraklığa hassas olan bitkileri korumasını ve su tüketiminin bilinçsiz kullanımını önleyerek kullanılmayan tarım alanlarının tekrar canlandırılmasını hedefliyor.

"COVID-19 Pandemı· Sürecı·nde Şı·falı Bitkileri Doğru Kullanımının Önemi" projesi, hastalıkların tedavisinde geleneksel tıbbın yanında, tamamlayıcı ve alternatif tıp ögelerinden biri olan doğal taşlardan da yararlanılmasını amaçlıyor.