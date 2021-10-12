Doctor Who'nun 13. sezonu 10 Kasım'da yayımlanmaya başlanacak
AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Doctor Who'nun 13. sezonu, 10 Kasım'da BBC First'te yayınlanmaya başlayacak.
Doctor Who'nun 13. sezonu, 10 Kasım'da BBC First'te yayınlanmaya başlayacak.
İlk fragmanı yayınlanan dizinin "Doctor Who: Flux" adlı yeni sezonunda, Jodie Whittaker son kez "doktor" rolünde oynayacak.
Doctor Who, 56 yıla yayılan ve 100'ün üzerinde ödül kazanan, dünyanın en uzun soluklu aksiyon-macera televizyon dizilerinden biri olarak ilgiyle izleniyor.
Guinness Dünya Rekorları tarafından "Dünyanın en uzun soluklu bilim kurgu dizisi" unvanını alan yapımın, sosyal platformlarda ve kanallarda milyonlarca takipçi ve izleyicisi bulunuyor.
AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri