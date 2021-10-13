Doç. Dr. Soylu: "Kalp hastalarının korona aşısı vurulmasında bir sakınca yok"

"Covid aşısının yaptığı pıhtı bir kadının doğum kontrol hapı kullanırken sahip olduğu pıhtı riskiyle benzer bir durum"

"Biontech aşısı üzerinde yaklaşık 13 milyon kadın da yapılan analizde sadece 60 kadında pıhtı oluştuğu gözlemlenmiş durumdadır. Bu bir kadının doğum kontrol hapı kullanırken sahip olduğu pıhtı riskiyle benzer bir durumdur. Aşının pıhtı oluşturma riski evet var belki ama oldukça düşük gibi görünüyor"

SAMSUN - Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Korhan Soylu, Covid-19 aşısı üzerinde yapılan analizlerde aşının bir kalp kası iltihabı yaparak oluşturduğu sorun ihtimalinin covid enfeksiyonun oluşturacağı soruna göre daha düşük olduğunu ve hastalara aşı olmalarını tavsiye ettiklerini söyledi.

Dünyada hiçbir şeyin olmadığı gibi, aşının da yüzde 100 masum olduğunu söylemenin mümkün olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Korhan Soylu, "Bindiğimiz arabalar, yediğimiz yemekler, kullandığımız arabalar bütün bunların hepsinin bir yan etkisi ya da olumsuz tarafı var. Koruyucu tarafı ya da olumsuz tarafı dengesinde eğer iyi tarafa çekiyorsa yaptığınız şeyin kullanışlı ya da uygulanabilir olduğunu söylüyoruz" dedi.

Medicana Samsun Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Korhan Soylu, kalp hastalarının akıllarındaki Kovid-19 aşısı ile ilgili soruları yanıtladı. Korona aşısının kalp üzerinde pıhtı veya iltihaplanma yapıp yapmadığı gibi sorulara cevap veren Dr. Soylu, "Hastalarımızın merak ettiği şeylerden biri de Kovid-19 karşı kalp hastalığı aşılanmalı mı, aşı bu açıdan güvenli mi? Birincisi evet, aşı yeni bir teknoloji. Biz de onunla ilgili çok uzun vadeli bazı sonuçlara sahip değiliz. Dünyada hiçbir şeyin olmadığı gibi aşının da yüzde 100 masum olduğunu söylememiz mümkün değil. Bindiğimiz arabalar, yediğimiz yemekler, kullandığımız arabalar bütün bunların hepsinin bir yan etkisi ya da olumsuz tarafı var. Koruyucu tarafı ya da olumsuz tarafı dengesinde eğer iyi tarafa çekiyorsa yaptığınız şeyin kullanışlı ya da uygulanabilir olduğunu söylüyoruz. Bugün covid enfeksiyonun oluşturduğu tehlike, ölüm oranları ve bıraktığı sekelleri göz önüne aldığımızda aşı ile elde edilen sonuçlar şu an için çok uzun vadeli sonuçlar elimizde olmamakla birlikte çok büyük yol kat ettiğimizi gösteriyor. Aşı ile ilgili doğrudan sorulan sorulardan bir tane aşının pıhtı yapıp yapmadığıdır. Özellikle 2 tane adenovirüs kaynaklı aşı Moderna aşısı gibi ve Astrazeneca'nın bunlara da bir pıhtı riski doğmuştu. Yapılan analizlerde bakıldığında bir dönem bu Astrazeneca'nın İngiltere aşısının yapılmasının durdurulması da gündeme gelmişti ama sonrada yapılan analizlerde bu kalktı. Ülkemizde kullanılan Biontech aşısı ile ilgili böyle bir sonuç çok fazla yok. Hatta bunun üzerinde yaklaşık 13 milyon kadın da yapılan analizde sadece 60 kadında pıhtı oluştuğu gözlemlenmiş durumdadır. Bu bir kadının doğum kontrol hapı kullanırken sahip olduğu pıhtı riskiyle benzer bir durumdur. Aşının pıhtı oluşturma riski evet var belki ama oldukça düşük gibi görünüyor" diye konuştu.

"Kalp hastalarının aşı vurulmasında bir sakınca yok"

Kalp kası iltihaplanmaları ile ilgili de bilgi veren Dr. Soylu, "Bu da gerçekten aşının sahip olduğu olumsuz bir yan etkidir. Bu da gerçekten çok düşük oranlardadır. Bunları böyle görmemiz lazım. Görmezden gelmemiz doğru olmaz ama aşının halen bakıldığından yapılan analizlerde bir kalp kası iltihabı yaparak oluşturduğu sorun ihtimali covid enfeksiyonun oluşturacağı soruna göre daha düşük görünüyor. O yüzden biz hastalarımıza aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte son soru kalp hastaları hangi aşıyı olmalı noktasındadır. Aslında Biontech aşısı daha iyi koruyucu olduğu düşünülürse şu aşamada bu aşıyı kalp hastalarının vurulmasında bir sakınca yoktur" şeklinde konuştu.