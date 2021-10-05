DKMP'den 'tehlike arz eden hayvanlar' ile ilgili açıklama

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girmeden önce sahiplenilmiş olan 'tehlike arz eden hayvanlar'la ilgili yürütülen; sahiplendirme, kısırlaştırma ve yurt dışından ülkeye giriş işlemleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, 7332 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 Temmuz 2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesinin (l) bendinde yer alan tehlike arz eden hayvanlar ile ilgili değişikliklerin de söz konusu düzenlemede yer aldığı belirtildi.

14 Temmuz'dan önce sahiplenilmiş olan tehlike arz eden hayvanların sahipleri ile birlikte yurt dışından Türkiye'ye girişine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin de, "Kanunun geçici üçüncü maddesinde yer alan '14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin TL idari para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür' hükmü gereğince bahsi geçen hayvanlar kısırlaştırılmış ve kayıt altına alınmış olsalar bile ülkemize girişlerine izin verilemez" denildi.