DKMP'den fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı - Haberler
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DKMP'den fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Güncel

DKMP'den fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DKMP), doğada bulunan ve fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı.

DKMP'den fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DKMP), doğada bulunan ve fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından fotokapana takılan hayvanları yabani hayvanların görüntülerini paylaştı. Gece gündüz görüntülere birçok hayvan takılırken hayvanların beslenme ihtiyaçlarını giderdiği görüldü.

DKMP'den fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı

DKMP'den fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı

DKMP'den fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı

DKMP'den fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: DKMP'den fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı - Haberler
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