Dizi film çocuk oyuncusu Ömer Sevgi, Siirtli öğrencilerin ilgi odağı oldu - Haberler
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Dizi film çocuk oyuncusu Ömer Sevgi, Siirtli öğrencilerin ilgi odağı oldu

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Dizi film çocuk oyuncusu Ömer Sevgi, Siirtli öğrencilerin ilgi odağı oldu

Dizi setleriyle 2,5 yaşında tanışan çocuk oyuncu Ömer Sevgi, Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Siirt'e geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Dizi setleriyle 2,5 yaşında tanışan çocuk oyuncu Ömer Sevgi, Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Siirt'e geldi.

Çocuk oyuncu 7 yaşındaki Ömer Sevgi, Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Siirt'te 80. Yıl Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Sevgi, sınıfta kartal pençesi hareketi yaptı, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Ömer Sevgi, AA muhabirine, Siirt'te gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübü'nün bir kampanyası için Siirt'e geldiğini kaydeden Sevgi, "Çocuklara pantolon, mont ve bot dağıttık. Bir okulda öğrencilerle buluştuk. Dizi oyunculuğuna devam edeceğim. Oyunculuğu çok sevdim." diye konuştu.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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