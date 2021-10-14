Diyarbakırlı öğrenciler çevre temizliği konusunda bilinçlendiriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakırlı öğrenciler çevre temizliği konusunda bilinçlendiriliyor

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakırlı öğrenciler çevre temizliği konusunda bilinçlendiriliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere çevre temizliği eğitimiyle ilgili seminer düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere çevre temizliği eğitimiyle ilgili seminer düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı öğrencilere çevre temizliği bilinci kazandırılması için ortak çalışma başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli çevre mühendisleri, merkez Selahaddin Eyyubi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievleri ile Sur, Silvan El-Cezeri Akademi Lise ve Hani Gürbüz Gençlik Merkezi öğrencilerine seminer verdi.

Mühendisler, öğrencilere çevre temizliği, küresel ısınma, Geri Dönüşüm, tüketilebilir enerji, yenilenebilir enerji, ekosistem katı atık ve yönetimini, katı atıkların geri dönüşümleriyle kazanımı ve çevredeki katı atıkları nasıl azaltılabileceğini konularında bilgilendirdi.

Etkinlikte, çevre temizliği konulu kısa filmler izletildi.

Seminerler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek.

Diyarbakırlı öğrenciler çevre temizliği konusunda bilinçlendiriliyor

Diyarbakırlı öğrenciler çevre temizliği konusunda bilinçlendiriliyor

Diyarbakırlı öğrenciler çevre temizliği konusunda bilinçlendiriliyor

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

 İstanbul, sabaha yangınla uyandı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yandı

İstanbul, sabaha yangınla uyandı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Caner Erkin
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy
Spor Caner Erkin
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakırlı öğrenciler çevre temizliği konusunda bilinçlendiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 15:21:31. #1.11#