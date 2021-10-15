DİYARBAKIR VALİSİ'NDEN, 'TEKSTİL VE YATIRIM ZİRVESİ'NDE İŞ İNSANLARINA UYARI

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, Tekstil ve Yatırım Zirvesi'nde iş insanlarını uyararak, "Zaman zaman merdiven altı üretimler kulağımıza geliyor, üzülüyoruz. Bölgedeki sanayicimiz, devletin sağlamış olduğu asgari ücreti bile çalışanına vermekten imtina ederse, kendi ayağımıza sıkarız" dedi.

Diyarbakır'da bir otelde, Türkiye'nin farklı şehirlerinden tekstil ve hazır giyim sektöründen iş insanlarının katıldığı 'Tekstil ve Yatırım Zirvesi' yapıldı. Kente yapılacak yatırımlar ve sektörle ilgili konuların konuşulduğu programa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da katıldı. Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada kentin son 40 yılının heba edildiğini ama 5 yıldır yaşanan huzur ve güven ortamıyla Diyarbakır'ın gündeminin yatırım, istihdam, ihracat ve mutluluk olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, işçilerin çalışma koşulları ve kayıt dışı istihdam ile ilgili de uyarılarda bulunarak, Diyarbakır'ın büyümesinin kaliteli iş ve işçiyle olacağını söyledi.

'PAMUK ÜRETİMİNDE BİRİNCİ OLACAĞIZ'

Diyarbakır'ın, Türkiye'de genç nüfusu en yoğun illerden biri olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, "Bu genç nüfusa mutlaka iş, AŞ bulmamız lazım, istihdam yaratmamız lazım. Hazır giyimde 2 senede, bir organize sanayi bölgesini işler hale getirebiliyorsunuz ama farklı sektörlerde bunu yapamayabilirsiniz. Diyarbakır, kendisi için tekstili ve hazır giyimi stratejik sektör olarak belirlemiş bir ildir. 'Topraktan Podyuma' bu şehir bereketli bir şehir dedik. Bu şehir, şu anda bile Türkiye'de pamuk üretiminde üçüncü sırada. Bu çok bilinmez. Pamuk üretimi deseniz, Türkiye'de başka iller akla gelir de Diyarbakır belki akla gelmez. Fakat Diyarbakır, şu anda Türkiye'de pamuk üretiminde 3'üncü sırada. Devam eden sulama yatırımları bittiğinde birinci olacak. Açık ara birinci olacak. Ona bağlı olarak tekstil ve hazır giyimde Diyarbakır büyümeye devam edecek. Ona göre, kendimizi konumlandırmamız lazım" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ KENDİ ŞEHRİMİZDE İŞ, AŞ'

Bursa Valiliği de yaptığını ve İstanbul'daki konfeksiyon atölyelerindeki gayri insanı koşulları da bildiğini ifade eden Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

"Diyarbakır Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki insani koşulları da görüyorum. Değerli arkadaşlar artık büyük markalar gelip, sizin gayri insani atölyelerde diktiğiniz elbiseyi götürüp müşterisine giydirmek istemiyor. Sizin çalıştırdığınız insanlara ne kadar insani koşullar sağlandığınıza da bakıyor. O zaman Diyarbakır'ın önü açık, Doğu'nun önü açık. Sadece Diyarbakır'ın değil, Doğu ve Güneydoğu Bölgesi bundan sonraki süreçte tekstilden ve hazır giyimden çok daha fazla işe alım, istihdam yaratacak. Bölgede yaşayan insanlarımız bölgede doğan çocuklarımız, kendi şehirlerinde iş, AŞ bulup kendi şehirlerinde doyacaklar inşallah hedef bu."

'KİMSE KUSURA BAKMASIN'

Bölgede ve Diyarbakır ile ilçelerinde yatırım yapan sanayicilerin dikkat etmesi gereken konular olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu "Kaliteli iş, kaliteli işçi ile sağlanır, kimse kusura bakmasın. Bir, bu genç nüfus çok iyi eğiteceğiz. İki, çok iyi koşullar sağlayacağız. Zaman zaman merdiven altı üretimler kulağımıza geliyor, üzülüyoruz. Diyarbakır'daki, bölgedeki sanayicimiz, devletin sağlamış olduğu asgari ücreti bile çalışanına vermekten imtina ederse, kendi ayağımıza sıkarız" dedi.

"ÇALIŞAN HAKLARI KONUSUNDA ÇOK TİTİZ DAVRANMANIZ LAZIM'

Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer hala çalışanlarımızın kayıt içi, kayıt dışı diye bir problemi varsa kendi ayağımıza sıkarız. Çalışanlarımızın hak ve hukukları konusunda çok titiz davranmamız lazım. Hepimizin de vebalidir aynı zamanda. Bir şehirde çalışan işçinin hakları konusunda bir eksiklik varsa kendimi sorumlu görüyorum. Bunu gidermek de benim görevimdir. Onun için istirham ediyoruz. Bu böyle sadece devletin denetlemesiyle falan filan da olmaz. Herkesin vicdanı var. "

'BEN EN KÖTÜYÜ SÖYLEMEK ZORUNDAYIM'

Diyabakır'ın hazır giyim ve tekstilde Türkiye'nin en kaliteli ürünlerini üreten bir şehre dönüşebileceğini vurgulayan Vali Karaoğlu "Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Az önce de söylediğim şeyler, herkesi kapsamıyor. İşini düzgün yapan, işçisine düzgün davranan, hakkına hukukuna riayet eden salonda bulunan arkadaşlarım anlattıklarıma alınmasınlar. Ben kötüyü söylemek zorundayım. Ben problemi de konuşmak zorundayım. Ama bu şehirde de elbette ki işçisinin hakkını sonuna kadar gözeten çok sayıda arkadaşımız var. Onlara haksızlık yapmak istemem ama ne olur kaliteyi artırabilmek için işçimize de gerekli değeri verelim" dedi.

'HER DAİM EMRİNİZDE OLACAĞIZ'

Eğitime de vurgu yapan Vali Karaloğlu, şöyle devam etti: "Yeter ki işçimizi eğitelim, fevkalade hale getirelim. Hazır giyim OSB'mizde şu anda yer kalmadı. Şimdi hemen 200 hektarlık yeni bir alanın çalışmaları tamamlamak üzere inşallah yakında bakanlığa sunacağız. Birinci OSB'de dördüncü bölgemiz doldu. Beşinci genişleme bölgesinin dosyasını hazırladık, bakanlığa gönderiyoruz ama yeni bir organize sanayide kuruyoruz şu anda. 2022'de yer tahsisi yapmaya başlayacağız. Bizim amacımız, sanayicimiz geldiğinde mutlaka ona hazır bir yerimiz bulunsun Diyarbakır'da. Sanayicimizin her daim emrinde olacağız."