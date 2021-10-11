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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, surlarda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, surlarda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sur'larda Diriliş" sloganıyla yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından " Sur'larda Diriliş" sloganıyla yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Sur'larındaki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Vali Karaloğlu, Dağkapı'daki 7-8 nolu burç ile Nur ve Yedikardeş burçlarında devam eden restorasyon çalışmalarını denetledi.

Denetimlerde restorasyonda çalışan işçilerle sohbet eden Karaloğlu, yetkililerden çalışmayla ilgili bilgi aldı.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, "Mirasımızı korumak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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