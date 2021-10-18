Diyarbakır Valisi Karaloğlu,

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaloğlu mesajında, muhtarlık kurumunun demokrasinin en küçük mihenk taşı olduğunu belirterek, ülkenin en ücra köşesinden en merkezi noktasına kadar her mahallede halka temas eden muhtarların devletin gören gözü, halka uzanan eli olduğunu bildirdi.

Çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanması adına çok önemli bir vazifeyi yerine getiren muhtarlar için vazifelerini hakkıyla ve işlevsel yapabilmeleri adına son dönemde birçok imkan sunulduğunu aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gösterdiği teveccühle devlet, millet bütünleşmesini sağlamak üzere, muhtarlarımıza tüm kapıları açmıştır. Diyarbakır'da görev yapan 1048 muhtarla iş birliği içerisindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde eğitimden sağlığa, alt yapıdan güvenliğe, kültürden sanata, spora kadar her alanda şehrimize hizmet ediyoruz. 12 bin yıldır insanların kardeşçe yaşadığı, hoşgörünün, kadirşinaslığın, birlik ve beraberliğin timsali olan Diyarbakır'ımızda, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak, aziz şehrimizi tarihi ve kültürel mirasına ışık tutarak, hak ettiği değere kavuşturmak adına tüm muhtarlarımızla el ele, gönül gönüle vererek çok daha başarılı işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum."