Diyarbakır merkezli 5 ildeki terör operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Haberler
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Diyarbakır merkezli 5 ildeki terör operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Diyarbakır merkezli 5 ildeki terör operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

BİSMİL, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü birimlerince PKK/KCK'nın Bismil ilçesinde kurye ve iş birlikçi yapılanmasına yönelik Diyarbakır, İstanbul, Hakkari, Bursa ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında 2014'te HDP Bismil İlçe Teşkilatı üyesi olduğu öğrenilen A.O.N'nin de bulunduğu 6'sı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 1 firari şüpheli aranıyor.

Diyarbakır merkezli 5 ilde 1 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alınmış, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmişti.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
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