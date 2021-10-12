Diyarbakır'ın Yeni Yetenekleri Keşfediliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'ın Yeni Yetenekleri Keşfediliyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Diyarbakır'ın Yeni Yetenekleri Keşfediliyor

Vali Karaloğlu'nun katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) ortaklığında futbol etkinliği düzenlendi.

Vali Karaloğlu'nun katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) ortaklığında futbol etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Karaloğlu'na Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen ve UYAFA Başkanı Özcan Şimşek eşlik etti.

Seyrantepe Spor Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalarda bulunan Karaloğlu, Diyarbakır'ın genç nüfusunu hem bedenen hem de ruhen geleceğe hazırlamak için gayret ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'daki gençlik faaliyetlerini "Uyanış Gençlik" mottosuyla başlattıklarını ifade eden Karaloğlu, kentteki sporun alt yapısının güçlenmesi noktasında destek veren herkese teşekkür etti.

Karaloğlu, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi, malzeme hediye etti ve başarılar diledi.

Kırsal kesimde yaşayan yetenekli erkek ve kız çocuklarının lisans öncesi keşfedilerek yurtdışındaki organizasyonlarda ülkemizi temsil etmelerini sağlamanın hedeflendiği etkinliklerle çocuklar oyun oynayarak hem eğlenme ve öğrenme hem de sosyalleşebilme fırsatı bulacaklar.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Nihal Yalçın Bülent Ersoy Burak Sergen
Spor Ali Koç Serdar Aziz Şenol Güneş Burak Yılmaz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Aktaş Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'ın Yeni Yetenekleri Keşfediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 21:59:47. #1.12#