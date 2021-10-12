Diyarbakır'ın Yeni Yetenekleri Keşfediliyor

Vali Karaloğlu'nun katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) ortaklığında futbol etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Karaloğlu'na Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen ve UYAFA Başkanı Özcan Şimşek eşlik etti.

Seyrantepe Spor Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalarda bulunan Karaloğlu, Diyarbakır'ın genç nüfusunu hem bedenen hem de ruhen geleceğe hazırlamak için gayret ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'daki gençlik faaliyetlerini "Uyanış Gençlik" mottosuyla başlattıklarını ifade eden Karaloğlu, kentteki sporun alt yapısının güçlenmesi noktasında destek veren herkese teşekkür etti.

Karaloğlu, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi, malzeme hediye etti ve başarılar diledi.

Kırsal kesimde yaşayan yetenekli erkek ve kız çocuklarının lisans öncesi keşfedilerek yurtdışındaki organizasyonlarda ülkemizi temsil etmelerini sağlamanın hedeflendiği etkinliklerle çocuklar oyun oynayarak hem eğlenme ve öğrenme hem de sosyalleşebilme fırsatı bulacaklar.

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