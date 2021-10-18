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Diyarbakır'dan Eğil ve Dicle ilçelerine ek otobüs seferi yapılıyor

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'dan Eğil ve Dicle ilçelerine ek otobüs seferi yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ve Dicle ilçelerine öğle saatinde ek otobüs seferi başlatıyor.

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ve Dicle ilçelerine öğle saatinde ek otobüs seferi başlatıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların hastane, eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla ilçelerde oluşturduğu ulaşım ağı ile hizmet vermeye devam ediyor.

Ek sefer yapacak otobüsler Diyarbakır'dan saat 11.00'de hareket edecek, Eğil ve ardından Dicle'ye ulaşacak. Dicle ilçesinde ise otobüsün hareket saati 13.00 olarak belirlendi.

Ek otobüs seferi bugün başlayacak.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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