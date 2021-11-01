Diyarbakır'daki sahte ilaç operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 2 deponun da bulunduğu 3 adrese düzenlenen sahte ilaç operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suçluların tespiti amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda geçmiş yıllarda veterinerlik hizmetlerinde çalıştığı belirlenen bir şüphelinin, ülkede satışı ve kullanımı yasak olan hayvansal ilaçları yasa dışı yollarla kente getirerek Türkçe ibareli farklı markalara ait ilaçlarmış gibi ambalajladığı ve etiketlediği, iki ayrı depoda ilaçları depolayarak imal ve paketleme işlemlerini yaptığı, sahte ve ruhsatsız ilaçların ticaretini yaptığı yönünde bilgilere ulaşıldı.

22 Ekim'de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ayrı depoda ve bir ikamette yapılan aramada, 63 bin 869 ilaç çözelti dolu şişe, 26 bin 890 boş ilaç kutusu, 15 bin prospektüs, 13 bin 663 boş şişe, 2 bin 890 etiket, 3 bin 273 kilogram kapak ve tıkaç, 20 dezenfektan, etiket basma makinesi, mikroskop, hematoloji makinesi, motorlu kapak makinesi, barkod kodlama makinesi, 27 defter/dosya, evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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