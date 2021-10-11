Diyarbakır'daki Bilgievi öğrencileri robotik kodlama öğreniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'daki Bilgievi öğrencileri robotik kodlama öğreniyor

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'daki Bilgievi öğrencileri robotik kodlama öğreniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgievinde temel eğitimlerine devam eden öğrencilere robotik kodlama da öğretiliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgievinde temel eğitimlerine devam eden öğrencilere robotik kodlama da öğretiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermek amacıyla ücretsiz sürdürdüğü kurs ve eğitimlerin yanı sıra öğrencileri geleceğin mesleklerine de hazırlıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla Bilgievindeki öğrencileri temel dersler dışında geleceğe hazırlayacak teknoloji dersleri ile buluşturuyor.

Robotik Kodlama Atölyelerinde öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde bilişim araçlarını doğru, güvenli ve etkin kullanma ile özgün üretimler yapma fırsatı yakalıyor.

Atölyelerde öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, iş birliği, üç boyutlu düşünme, şekil ve uzay algıları, hayal gücü ve motor becerileri, üretme ve buluş gibi birçok becerilerinin gelişimine katkı sağlanıyor.

Diyarbakır'daki Bilgievi öğrencileri robotik kodlama öğreniyor

Diyarbakır'daki Bilgievi öğrencileri robotik kodlama öğreniyor

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Fuat Oktay Mahmut Özer Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İdo Tatlıses Gülşen Düm Tek Tek
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'daki Bilgievi öğrencileri robotik kodlama öğreniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:52:16. #1.11#